Sungurlu TSO Başkanı mazbatasını aldı

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, mazbatasını aldı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni başkanı olan İlhan Ambarkütükoğlu, Meclis Başkanı Osman Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’na giderek, İlçe Seçim Müdürü Hasan Karakaya’dan mazbatasını aldı.