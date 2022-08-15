Sungurlu Müftüsü Eroğlu göreve başladı

Çorum’un Sungurlu İlçe Müftülüğüne atanan Süleyman Eroğlu görevine başladı.

Yozgat İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Sungurlu İlçe Müftülüğüne atanan Süleyman Eroğlu, bugün itibarıyla görevine başladı. Müftü Eroğlu, daha önce İlçe Müftüsü olarak görev yapan İbrahim Köksal’a Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı başta olmak üzere vermiş olduğu din hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.