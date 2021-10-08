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Sungurlu göçmen kuşların uğrak noktası oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesi, sıcak bölgelere göç eden kuşların dinlenme ve beslenme için tercih ettiği noktalardan birisi haline geldi.

ÇORUM 08.10.2021, 17:23
Sungurlu göçmen kuşların uğrak noktası oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesi, sıcak bölgelere göç eden kuşların dinlenme ve beslenme için tercih ettiği noktalardan birisi haline geldi.

Son yıllarda ilçede hemen her gün yeni kuş türleri görülmeye başlandı. Geçen yıllarda birkaç tane görülebilen balıkçıl kuşlar, artık sürüler halinde Sungurlu’ya geliyor.

Önceki gün 4 bin kilometre katederek Finlandiya’dan göç yoluyla Türkiye’ye gelen balık kartalı, Sungurlu’da elektrik akımına kapılarak telef olmuştu.

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