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Sungurlu Emniyeti’ne araç bağışı

Sungurlu Huzurunu Destekleme Derneği tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç bağışında bulundu.

ÇORUM 30.04.2021, 19:02
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Sungurlu Emniyeti’ne araç bağışı

Sungurlu Huzurunu Destekleme Derneği tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç bağışında bulundu.

Sungurlu Huzurunu Destekleme Derneği Başkanı Zeki Öztekin, aracın kazandırılmasında destek olan sanayici, esnaf ve üyelerine teşekkür etti. Öztekin, "İlçe Emniyet Müdürlüğünün araç filosuna bağışlanan yeni araçta gücünün yettiği kadar desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarımızda bu desteklerinin devamını beklemekteyiz" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü binasında yapılan araç teslim törenine, Dernek Başkanı Zeki Öztekin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam katıldı.
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