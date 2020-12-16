Sungurlu devlet hastanesi’ne yerli solunum cihazı

Aselsan tarafından Sungurlu Devlet Hastanesine 2 adet solunum cihazı (ventilatör) desteği sağlandı.

Sungurlu Devlet Hastanesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Aselsan tarafından üretilen 2 adet ventilatör, yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere hastanemize teslim edilmiştir. Hastanemize hibe edilen 2 adet solunum cihazı pandemi sürecinde yoğun bakımda yatan ve solunum yetmezliği olan hastalarımıza akciğer olacak. Bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız” denildi.