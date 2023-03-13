’Sungurlu beyazı’ coğrafi işaret alıyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde belediyenin girişimi ile ilçeye bağlı Ayağıbüyük köyünde yetişen ve “Sungurlu beyazı” olarak ün kazanan üzüm cinsi coğrafi işaret alıyor.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu’da coğrafi işaretli hiçbir ürünün bulunmaması nedeniyle bu konuda bir çalışma başlatılmasını istedi. Bunun üzerine “tokmak köfte”, ”on dilim kavun” ve “Sungurlu beyazı” diye geçen üzüm cinsi üzerine yoğunlaşan Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, konuyla ilgili olarak ilçenin sevilen ve tanınan ismi Selahattin Ambarkütük ile görüştü. Daha sonra ’Sungurlu beyazı’ olarak bilinen ve Ayağıbüyük köyünde yetişen üzüm cinsine coğrafi işaret alınması için girişimlerde bulunularak, gerekli çalışmalar yapıldı.

’Sungurlu beyazı’nın ilçenin ilk coğrafi işaretli ürünü olmaya aday olduğunu söyleyen Selahattin Ambarkütük, “Belediye başkanımızın ilçemiz adına hassasiyetini

bilmeyen yoktur. Bahsetmiş olduğumuz bu üzüm İngiltere’de uluslararası bir yarışmada ödül alan bir üzüm. Çok kıymetli bir üzüm ve yok olmaya terkedilemezdi. Belediye başkanlarıma ilgileri için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.