Sungurlu Belediyesi’nde pastalı kutlama

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, Belediye Başkan yardımcıları zabıtanın temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan zabıta haftası’nın 196. Kuruluş yıldönümünü zabıta personeliyle pasta keserek kutladı.

Başkan yardımcıları Mükremin Dağaşan ve Sakine Sarıyüce, her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıta teşkilatımız vatandaşın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu söylediler.

Zabıta mesleğinin ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesi olduğunu hatırlatan Dağaşan ve Sarıyüce "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıtalar ilçemizin gelişimine de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyenin gören gözü, işten kulağı olan zabıta teşkilatımız Belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcıları Dağaşan ve Sarıyüce, “Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Sungurlu belediye zabıta teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştular.