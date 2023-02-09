Sungurlu Belediyesi, Hatay’da 10 bin kişiye sıcak yemek verecek aşevi kurdu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası bütün imkanlarını seferber eden Sungurlu Belediyesi, Hatay’da depremzedelerin yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere 10 bin kişilik sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip aşevi kurdu.

Depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Tüm imkanlarımızı afet bölgesi için seferber ettik. Dertlere derman olmaya çalışıyoruz. Depremden etkilenen 10 ilimize eşit şekilde yardımlarınızı gönderiyoruz. Hemşerilerimizin gösterdiği bu dayanışma ruhundan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.