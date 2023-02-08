Sungurlu Belediyesi Hatay’a itfaiye ekibi gönderdi

Sungurlu Belediyesi, Hatay’da yaşanan büyük depremin ardından bölgeye itfaiye aracı ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 10 itfaiye personeli sevk etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde büyük çaplı yıkıntılar oluştu, sarsıntılar birçok bölgede hissedildi. Sungurlu Belediyesi de itfaiye aracı ile arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İtfaiye Müdürü Eşref Bayav ve 10 kişiden oluşan bir ekibi sevk etti.

’Yardım kampanyası devam ediyor’

İlçe halkına yaptığı yardım çağrısını yineleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "İlk etapta deprem bölgesinde gerekli teknik ekipmanlarla ilgili çalışmalar bir yandan devam etmekte, bir yandan da soğuk kış şartlarında orada yaşayan depremzede vatandaşlarımızın elektrikli ısıtıcı, giyilmemiş kışlık kıyafet, battaniye, çocuk bezi ve çocuk maması ihtiyaçlarının doğabileceğini tahmin ederek başlattığımız yardım kampanyasına tüm hemşerilerimiz yoğun bir ilgi gösterdi. İlk etapta 2 tır yardımımız deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. Bu yaraları hep beraber saracağız, tüm hemşerilerimizin bu konudaki destekleri için teşekkür ediyorum. Milletçe geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.