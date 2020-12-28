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Sungurlu belediyesi 248 bebeğe ’hoşgeldin’ dedi
Sungurlu Belediye Başkanlığı’nın başlattılan ve vatandaşlar tarafından beğeni kazanan "Hoş geldin bebek" projesi büyüyerek devam ediyor.
ÇORUM 28.12.2020, 17:59
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Sungurlu Belediye Başkanlığı’nın başlattılan ve vatandaşlar tarafından beğeni kazanan "Hoş geldin bebek" projesi büyüyerek devam ediyor.
Sungurlu Belediyesi Hoşgeldin Bebek Projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmayı sürdürüyor. Proje kapsamında 2018 yılında 289, 2019 yılında 302 ve 2020 yılında ise toplam 248 bebeğe ulaşıldığı bildirildi.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen ’Hoşgeldin Bebek’ projesi ile Sungurlu ailesi büyümeye devam ederken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yeni doğan bebekler için hazırlattığı hediyeler ise ailelerine ulaştırılıyor.
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