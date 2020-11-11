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Sungurlu Adalet Ormanı’na 200 fidan dikildi
ADALET ORMANINA 200 FİDAN DİKİLDİ
ÇORUM 11.11.2020, 13:41
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’Geleceğe Nefes’ Ağaçlandırma Projesi kapsamında saat 11.11’de Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Sungurlu Adalet Ormanında 200 adet fidanı toprakla buluşturuldu.
Fidan dikim programına Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Cumhuriyet savcısı Hakan Dönmez, Cezaevi Müdürü Nami Kars, Adliye İnfaz Müdürü Alparslan Arslan ve Denetimlik Serbestlik Şefi Serkan Eyyüp Soruklu, cezaevi ve adliye personeli katıldı.Proje kapsamında Sungurlu Adalet Ormanına adliye Başsavcısı, savcıları, müdürleri ve personeli tarafından 200 adet fidanı toprakla buluşturup, ilk can suyunu verdiler.