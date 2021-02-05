Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hırsızlık için bir eve giren şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sungurlu ilçesi Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Gece yarısı bir ikamete hırsızlık yapmak için giren İ.E.Ç., evden aldığı malzemelerle kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İddiaya göre zanlının girdiği ev ve işyerlerinden aldığı malzemeleri anlaştığı hurdacılara sattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan İ.E.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.