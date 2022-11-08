Spor ve eğlence temalı festival renkli görüntülere sahne oldu

Çorum’un Bayat ilçesinde gençlerin spora yönlendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen spor festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen spor temalı festivale başta öğrenciler olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin yoğun ilgisi oldu.

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün festival meşalesini yakmasıyla başlayan olimpiyatlarda okçuluk, parkur, uzun ve üç adım atlama, dart, basketbolda ve futbolda şut, bilek güreşi, güreş ve futbol turnuvaları düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca kaleli yakan top, mendil kapmaca ve sandalye kapma gibi geleneksel çocuk oyunları da yer aldı. Bir hafta süren ve dolu dolu geçen olimpiyatlara katılan sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat Kaymakamlığıyla birlikte gençler ve çocukları spora teşvik etmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla böyle mini bir olimpiyat düzenlediklerini söyledi.

Farklı dallarda düzenlenen etkinlikten çok sayıda çocuğun faydalandığını dile getiren Ünlü, “Bayat Belediyesi olarak spora, sporculara olan desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” dedi.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü tarafından verildi.