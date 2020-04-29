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Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNE BAĞLI EKMEKÇİ KÖYÜNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN ŞAHSIN SOLUNUM CİHAZI ARIZALANINCA İMDADINA JANDARMA YETİŞTİ.

Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNE BAĞLI EKMEKÇİ KÖYÜNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN ŞAHSIN SOLUNUM CİHAZI ARIZALANINCA İMDADINA JANDARMA YETİŞTİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:29
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Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan şahsın solunum cihazı arızalanınca imdadına jandarma yetişti.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum’da tamir ettirilen cihaz köye götürülerek vatandaşa teslim edildi. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir hayat sürmeleri için vefa destek gruplarımız tüm imkanları kullanarak özveriyle yasak kapsamında olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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