Sinan Ateş için mevlid-i şerif okutuldu

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş için Çorum’un Sungurlu ilçesinde mevlid-i şerif okutuldu.

Sungurlu Belediyesi tarafından, öğle namazı öncesi Ulu Cami’de Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş için mevlit okutuldu. Programa Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, il ve ilçe parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programının ardından öğle namazı sonrası Atatürk Meydanı ve Çarşı Zabıta noktasında vatandaşlara helva dağıtıldı.

"Ahde vefa imandandır"

Bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ülkücü şehidimiz, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanımız Doç. Dr. Sinan Ateş’i ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ahde vefa imandandır” ifadelerini kullandı.