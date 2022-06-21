banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı

Sıkışan yavru kargayı itfaiye kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, ayakları fileye takılan yavru karga, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇORUM 21.06.2022, 16:36
Sıkışan yavru kargayı itfaiye kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, ayakları fileye takılan yavru karga, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye İş Hanı civarında ayakları plastik fileye takılan yavru karga sıkıştı. Vatandaşlar, yavru kargayı kurtarmak için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan kargayı sıkıştığı yerden çıkardı.

Takıldığı fileden kurtarılan karga daha sonra doğaya salındı.

Yorumlar (0)
25°
açık