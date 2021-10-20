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Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Sungurlu Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında ‘Peygamberimiz ve Vefa’ konulu şiir yazma yarışması düzenlendi.

ÇORUM 20.10.2021, 17:15
Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Sungurlu Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında ‘Peygamberimiz ve Vefa’ konulu şiir yazma yarışması düzenlendi.

Ortaokul kategorisinde Aşağıfındıklı Köyü Ortaokulu öğrencisi Alime Sandıklıoğlu birinci, Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Sultan Akkaş ikinci, Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Mustafa Baki Koca ise üçüncü olurken, Lise kategorisinde İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rabia Kızılarslan birinci, Haydar Öztaş Lisesi öğrencisi Esma Nur Çırakoğlu ikinci, Sungurlu Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Çuvaç’da üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İlçe Müftüsü Köksal yarışmada gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederken, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere de teşekkür etti.

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