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Sezonun ilk ekmeklik buğdayı borsada satıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili ve Güvendik köylerinde hasadı yapılan ekmeklik buğdaylar ticaret borsasında satışa çıkarıldı.

ÇORUM 22.06.2021, 17:59
Sezonun ilk ekmeklik buğdayı borsada satıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili ve Güvendik köylerinde hasadı yapılan ekmeklik buğdaylar ticaret borsasında satışa çıkarıldı.

İnegazili köyünden Satıa Pekpak’a ait 4 ton ekmeklik buğday 2,496 TL ye Çavuşoğulları Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti, Güvendik köyünden Mehmet Ali Güvenoğlu’na ait 4 ton ekmeklik buğday 2,492 TL’ye Koçoğulları San. Tic. Ltd. Şti. Satın aldı.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkan Mustafa Kürbüz, "Bu vesileyle 2020-2021 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, hasat sezonumuzun bereketli olmasını, kazancımızın bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim" dedi.
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