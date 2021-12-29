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Seyir halinde lastiği patlayan tır alev aldı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı. Patlamanın ardından alev alan tırı esnaf söndürdü.
ÇORUM 29.12.2021, 17:37
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı. Patlamanın ardından alev alan tırı esnaf söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Çorum karayolu Sanayi Sitesi yakınlarında tırın lastiği aşını ısınma nedeniyle bomba gibi patladı. Dumanları gören sanayi esnafı, yangın söndürme tüpleri ile olaya müdahale etti. Tır yanmaktan kurtulurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.