Şehit Emre Dokumacı’nın hatırası bu köşede yaşatılacak

Çorum’un İskilip ilçesinde şehit Ast. Emre Dokumacı için adının verildiği okulda köşe oluşturuldu.

Okul girişinde oluşturulan köşede şehit Domukacı’nın hayatının yer aldığı biyografi ve ailesi tarafından yazılan şiirlerle, fotoğrafları yer alıyor.

Ast. Emre Dokumacı’nın iki yıl önce Ağrı’da gerçekleştirilen bir operasyonda şehit olduğunu hatırlatan İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, “Özel Eğitim anaokulu, ortaokulu ve sınıfında şehidimizin hatırasını yaşatmak amacıyla bir köşe oluşturuldu. İskilip’in yetiştirdiği herkes tarafından çok sevilen değerli bir kardeşimizdi. İlçemizin her köşesinde bir şekilde adı yaşatılıyor. Yüce Allah’tan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ali Sülük de, “Vatanımızın birliği ve beraberliği uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz . Şehitlerimiz bizim kutsalımız, vatanımızın en değerli, bayrağa rengini veren en kutsal nişanesi değerli şehitlerimiz. Başka Emre karrdeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şehit Ast. Dokumacı için oluşturulan köşenin açılışı yapıldı. Açılışa şehit babası Hüseyin Dokumacı, halası Leyla Yalçın, Şehit Emre Dokumacı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe Okul Müdürü Gülşah Yalçınkaya ve öğretmenler katıldı.