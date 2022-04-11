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Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan okulun adı var, binası yok

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu’nun öğrencileri, göçebeler gibi gezerek eğitim-öğretim görüyorlar.

ÇORUM 11.04.2022, 14:25
Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan okulun adı var, binası yok

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu’nun öğrencileri, göçebeler gibi gezerek eğitim-öğretim görüyorlar.

Osmancık Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören yaklaşık 350 öğrenci, okul binasının olmaması nedeniyle adeta göçebeler gibi okul okul gezerek eğitim-öğretim görüyorlar.

Osmancık Ortaokulu adıyla 2012 yılından 2014 yılına kadar Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin ek binasının 2.ve 3. katında okul öğrencilerine eğitim ve öğretim verildi. Okul binasının 1. katında ise İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri eğitim görüyordu. Daha sonra bu bina İmam Hatip Ortaokulu’na tamamen tahsis edilince Osmancık Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu’nun öğrencileri 4 yıl Cumhuriyet İlkokulu’nun binasında eğitime devam etti. 2019 yılında İmam Hatip Ortaokulu kendi binasına taşınınca, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin boşta kalan ek binası yeniden Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu’na tahsis edildi.

2019’un ilk döneminde lisenin ek binasında eğitim öğretime devam eden okul öğrencileri, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi tedbirleri çerçevesinde uzaktan eğitime geçti. Normalleşme süreci ile 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin ek binasında sürdüren Osmancık Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri bu defada okul binasına alınan güçlendirme kararı sonrası yeniden bir başka okula taşınmak zorunda kaldı.

Öğrenciler 2021-2022 eğitim yılının birinci dönemi bitmeden ara tatil sonrası İnönü Zaferi İlkokulu binasında eğitim-öğretim görmeye başladı. İnönü Zaferi İlkokulu binası sabahları ilkokul, öğleden sonra ise Osmancık Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencilerine eğitim veriyor.

Şehidimizin anısına bir okul binası istiyoruz

Mayıs 2022 tarihine kadar depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılması planlanan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ek binasında henüz herhangi bir çalışma yapılmadığı öne süren öğrenci velileri, “Cumhuriyet Anadolu Lisesi ek binasında deprem güçlendirme çalışması yapılacak 6 ay içerisinde ise teslim edilecekti. Ancak müteahhittin sözleşmeyi fesh ettiğini duyduk. Binada deprem güçlendirmesi yapılacağı için çocuklarımız birinci dönemin ara tatili sonunda ikili eğitimle İnönü Zaferi İlkokulu binasında eğitim görmeye başladılar. Öğleden sonra 12.40’da ders başı yapan çocuklarımız 7 saat boyunca ders işleyerek akşam 17.40’da derslerini bitiriyorlar.

İkili eğitim nedeniyle çocuklarımız özellikle kış aylarında karanlıkta okuldan çıkmak durumunda kalıyor. Okul öğrencileri, çalışan veliler ve öğretmenler bu durum karşısında mağduriyet yaşıyorlar.

Hem mağduriyetlerin giderilmesi açısından hem de daha da önemlisi Şehidimizin anısına okul binasının bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz artık kendilerine ait binada eğitim- öğretim görsünler. “dedi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ortaokulu

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın vefatının 4. gününde dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şehidimizin adının ilçede bir okula verilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 okul belirlenmiş, Şehidimizin ailesinin isteği üzerine adı Osmancık Ortaokulu’na verilmişti. Okulun adının değiştirilmesinin ardından yeni tabelası okul girişine asılmış, okulun yeni adı ’Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’ olmuştu.

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