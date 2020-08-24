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Sandalye ile güreş tutan davulcu ilgi odağı oldu
ÇORUM'UN İSKİLİP İLÇESİNDE BİR DÜĞÜNDE SANDALYE İLE GÜREŞEN DAVULCU İLGİ ODAĞI OLDU.
ÇORUM 24.08.2020, 18:02
Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde sandalye ile güreşen davulcu ilgi odağı oldu.
İlçede 15 yıldır davulculuk yapan Faruk Çakmak (37), davul çaldığı düğünde yaptığı sandalye güreşiyle törene damga vurdu. Düğün devam ederken eline aldığı sandalye ile er meydanına çıkarak sandalye ile güreşen Çakmak, davetlileri kahkahaya boğdu. Konuklar bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.
Farklı bir şey yaparak insanları eğlendirmek istediğini dile getiren Faruk Çakmak, “Bizim geleneğimizde eskilerden bunlar yapılırmış. Son zamanlarda bu adetler kaybolmaya başladı. Bunu günümüzde tekrar canlandırmak istedim" dedi.
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