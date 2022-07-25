Sandalya ile güreş tutan davulcu ilgi odağı oldu

Çorum’daki bir düğünde kaydedilen görüntüler ilgi uyandırdı. Bölgede ’fenomen davulcu’ olarak bilinen Faruk Çakmak, boş sandalye ile güreş tuttu.

İskilip ilçesinde 17 yıldır davulculuk yapan Çakmak, katıldığı düğünde önce davul çaldı, sonra ilginç bir gösteriye imza attı. Davetlilerin önünde plastik sandalye ile güreşti. O anlar, davetliler tarafından kaydedildi.

Çakmak, farklı çalışmalar yaparak insanları eğlendirmek istediğini söyledi.