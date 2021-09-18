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Samsun-Çorum arasında eğitimde iş birliği görüşüldü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki Samsun 2. İdari Dava Dairesi Başkanı Kemaleddin Özdemir, il dışı ziyaretleri kapsamında Çorum Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Çiftçi ile makamında bir araya geldi.

ÇORUM 18.09.2021, 15:24
Samsun-Çorum arasında eğitimde iş birliği görüşüldü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki Samsun 2. İdari Dava Dairesi Başkanı Kemaleddin Özdemir, il dışı ziyaretleri kapsamında Çorum Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Çiftçi ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette Rektör Ünal ve 2. İdari Dava Dairesi Başkanı Özdemir gösterilen alaka ve misafirperverlik için Çorum Valisi Çiftçi’ye saygı ve şükranlarını sundu.

Görüşmede; eğitim-öğretim, araştırma geliştirme (AR-GE), toplumsal hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri vb. gibi iki kentin ortaklığı ve iş birliğinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Rektör Ünal, Çorum’un; üniversitesi ve pek çok sanayi dalındaki üretimiyle öne çıkan bir pozisyonda olduğunu belirterek Vali Çiftçi’ye görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ve karşılıklı hediye takdimiyle tamamlandı.

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