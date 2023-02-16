Sami Dere son yolculuğuna uğurlandı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören amcası Hacı Sami Dere(90) vefat etti. H. Sami Dere doğum yeri olan Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesinde ikamet eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin amcası, Hacı ve Şerafettin Dere’nin babaları, Abdullah Dere’nin abisi, Hacı Sami Dere dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İlçeye getirilen H. Sami Dere’nin cenazesi Sungurlu Ulu Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Ahlatcı Holding Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Daire amirleri, yakınları ve ilçe halkı katıldı.