Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırıyor

Çorum Belediyesi, sokağa terk edilen sahipsiz hayvanları kısırlaştırıyor. Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 2022 yılı içerisinde bugüne kadar 800’e yakın sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, sahipsiz hayvanlar konusunda Türkiye’de örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldıklarını ifade ederek bu konuda yaptıkları çalışmalar için hayvan koruma derneklerine teşekkür ettiğini vurguladı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması için kısırlaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Çöplü, “2021 yılında 2 bin 74 sahipsiz hayvanı kısırlaştırdık. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 800 sahipsiz hayvan için Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde kısırlaştırma işlemi yapıldı. Sahipsiz hayvanların hem rehabilitesi, bakımı, tedavilerinin yanında hem de kısırlaştırma işlemlerimizi de büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.” diye konuştu.