Ressam Şengül Otman, dünyanın dünyanın en dar sokakları arasında gösterilen Dikiciler Arastasını resmetti

Çorumlu ressam Şengül Otman yaptığı son çalışmasında, dünyanın en dar sokakları arasında gösterilen Çorum’un dikiciler Arastasını tanıtmak için tarihi dokusuna uygun, suluboya çalışması ile Çorumluların takdirini kazandı.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Şengül Otman, "Bu bir başlangıçtı, Çorum tarihi zenginliği ve kültürel birikimi ile herkes tarafından tanınıp bilinmeli. Amacım yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekerek sanatla ilgili bir farkındalık oluşturmak. Memleketimin zengin kültür birikimi, dünü, bugünü, özellikle tarihi dokusu ve tarihi izleri benim konumu oluşturuyor. ’Silinmeyen izler’ konsepti ile daha nice güzellikleri resmedeceğim, bu çalışmaların devamı gelecek" dedi.

Ressam Şengül Otman, Suluboya çalışmaları ağırlıkta olsa da yağlıboya, akrilik, karakalem, pastel karışık tekniklerde de çalışmalar yapıyor. Çorum merkeze bağlı Ertuğrul köyünde doğan Çerkes sanatçı bundan böyle yapacağı eski tarih, yakın tarih ve bugünün görsellerini dokusuna uygun resmederek, şehir kültürüne katkı sağlayacak.