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Refakatçi misafirhanesinde inşaat çalışmaları tamamlandı

Çorum Belediyesi, şehir dışından gelen hasta yakınlarının konaklama problemini çözmek için başlattığı refakatçi misafirhanesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Misafirhanenin inşaat işleri tamamlandı, sırada binanın tefrişatı var.

ÇORUM 22.11.2020, 17:54
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Refakatçi misafirhanesinde inşaat çalışmaları tamamlandı
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Çorum Belediyesi, şehir dışından gelen hasta yakınlarının konaklama problemini çözmek için başlattığı refakatçi misafirhanesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Misafirhanenin inşaat işleri tamamlandı, sırada binanın tefrişatı var.

Çorum’un kendi ölçeğindeki illere göre öncü bir şehir olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sağlık sektöründe de Çorum önemli bir yere sahip. Bu yüzden civar illerden ve ilçelerimizden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi için gelen hastalarımız ve bu hastaların yakınları var. Hasta yakınlarımızın konaklayabilecekleri refakatçi misafirhanemizi hizmete açmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.” dedi.

Refakatçi misafirhanesinin seçim dönemi verdikleri sözlerden biri olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Bu tür projelerimiz bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın bir göstergesidir, gönül belediyeciliği kapsamında yaptığımız çalışmalardır. "ifadelerini kullandı.

Refakatçi misafirhanesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tadilat çalışmalarını tamamlanmasıyla birlikte mobilya ve diğer eşyalarla binanın tefriş edileceğini vurgulayarak “Misafirhanemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
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