Refakatçi misafirhanesi 2 bin 475 hasta ve yakınını ağırladı

Çorum Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınlarının konaklaması için hizmete sunduğu refakatçi misafirhanesi’nde 2 bin 475 kişi ağırladı.

Çorum’daki hastanelere tedavi olmak amacıyla köy, ilçe ve civar illerden gelen hastalar ile bu hastaların yakınlarına hizmet veren misafirhane, 5 yıldızlı otel konforuyla konuklarına hizmet veriyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliği çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri refakatçi misafirhanesi’nin haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini belirterek "Çorum’a çevre il ve ilçelerden hasta ve hasta yakını geliyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için böyle bir hizmeti hayata geçirdik. ’Kimsesizlerin kimsesi’ düsturuyla hayata geçirdiğimiz misafirhanemiz adeta şehrimizin dua kapısı oldu." dedi.

Refakatci misafirhanesinde kısa sürede 2 bin 475 misafiri ağırladıklarının belirten Belediye Başkan Aşgın, "Gönlümüz de, misafirhanemizin kapısı da tüm vatandaşlarımıza açık." şeklinde konuştu.