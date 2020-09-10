Proje gençlerden, destek belediyeden
BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN, GENÇLİK ÇALIŞMALARINI ÇOK ÖNEMSEDİKLERİNİ BELİRTEREK GENÇLERİN HAZIRLAYACAKLARI PROJELERE MALİ DESTEK VERECEKLERİNİ AÇIKLADI
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlik çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek gençlerin hazırlayacakları projelere mali destek vereceklerini vurguladı.
Çorum Belediyesi’nin eğitime yönelik çok önemli çalışmalar yaptığını, Gençlik Merkezleriyle birlikte gençlere eğitim desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, gençlik çalışmalarının koordinasyonu ile ilgili özel bir birim kurdukların ve bu birimin gençlere yönelik önemli çalışmalar gerçekleştireceğini ifade etti.
Projelerini hazırlayan gençlere Çorum Belediyesi’nin mali destek sağlayacağını vurgulayan Başkan Aşgın, “Gençlerimiz tarafından hazırlanan projelere mali destek vereceğiz. Bizlere gelen projeler bağımsız bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyon tarafından desteklenmesine karar verilen projeleri destekleyeceğiz. Başarılı gençlerimizin önünü açacağız.” dedi.
Çorum Belediyesi olarak şehir dışından kamp yerleri kiralayıp Çorum gençliğine kamp imkanı sunacaklarını da dile getiren Başkan Aşgın, “Gençlik çalışmalarımızı bundan sonra daha da yoğunlaştıracağız.” diye konuştu.
Eğitime Destek Platformu (EDEP) üyeleriyle bir araya gelen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak gençliğe yönelik yapılacak çalışmalarda her türlü desteği bundan sonra da vermeye devam edeceklerini, her türlü gayretin içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0