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Profesyonel turist rehberleri, Çorum’da hitit uzmanlık eğitimi aldı

Çorum’da profesyonel turist rehberlerine ’Hitit Uzmanlık Eğitimi’ verildi.

ÇORUM 01.03.2022, 17:22
Profesyonel turist rehberleri, Çorum’da hitit uzmanlık eğitimi aldı

Çorum’da profesyonel turist rehberlerine ’Hitit Uzmanlık Eğitimi’ verildi.

Turist Rehberleri Birliği, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ankara Rehberler Odası tarafından düzenlenen ve Çorum Belediyesi ile Boğazkale Belediyesi tarafından destek sağlanan eğitimler, Çorum’da yapılan iki günlük gezi ile tamamlandı.

3 günlük teorik eğitim programından sonra Çorum’a gelen rehberler, Çorum Müzesi uzmanları Özgür Meriç ve Osman Demir eşliğinde Hattuşa, Yazılıkaya, Alacahöyük ve Şapinuva gibi Hititlerin yaşadığı önemli yerleşimlerini ziyaret ettiler. Daha sonra Çorum Müzesinde, Müze Müdürü Metin Çakar beraberinde incelemelerde bulunan rehberler buradan, Çocuk Atölyesine geçerek Müze Araştırmacısı Melih Başköy’den Hitit yazılı kaynaklarında kullanılan civi yazısı hakkında bilgiler alıp, tablet yazma atölye etkinliğine katıldılar.

Üç gün süren teorik eğitimlere, Prof. Dr. Andreas Schachner, Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Prof. Dr. İ. Tunç Sipahi, Prof. Dr. Aygül Süel, Doç. Dr. Metin Alparslan, Dr. Önder İpek, Dr. Sedef Ayyıldız ve Dr. Meltem Alparslan katıldı.

Aktif olarak görev yapan 50 turist rehberinin katılım sağladığı eğitimler sonunda Çorum Müzesi Konferans Salonunda, Kültür ve Turizm Müdürlüğü denetiminde sınav yapıldı. Sınav sonucunda başarılı olan turist rehberleri ’Hitit Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacak ve TUREB tarafından uzmanlık bilgileri rehberlerin sicillerine de işlenecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, TUREB Başkanı Suat Tural ve Anro Yönetim Kurulu üyesi Birsen Bulan’ın da aralarında bulunduğu rehberleri konakladıkları otelde ziyaret ederek, eğitime gösterdikleri ilgiden ve katılımlarında dolayı teşekkür ettiler.

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