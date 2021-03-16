Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde esrar çıktı

Çorum’un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye attıkları sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptıkları detaylı aramada kubar esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan B.K., K.B., S.K. ve M.H. gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.