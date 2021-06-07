banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Polis memurlarından ’Karanlığa umut ol’ kampanyasına destek

Çorum’da görev yapan trafik polisleri, kentte yaşayan görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirdi.

ÇORUM 07.06.2021, 17:08
Polis memurlarından ’Karanlığa umut ol’ kampanyasına destek

Çorum’da görev yapan trafik polisleri, kentte yaşayan görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirdi.

Çorum Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen ’Karanlığa umut ol’ kampanyası çerçevesinde, kentte yaşayan yaklaşık bin görme engelli vatandaşın hizmetine sunulmak üzere 10 trafik personeli tarafından kitap seslendirmesi yapıldı.

Polis memurları tarafından şehitler müzesindeki stüdyoda seslendirilen kitaplar, il genelinde yapılacak trafik uygulamalarında kurallara saygılı sürücülere dağıtılacağı bildirildi.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu