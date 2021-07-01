Perşembe pazarında korona virüs denetimi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Sungurlu Kaymakamlığı tarafından kurulan denetim ekipleri tarafından perşembe pazarında denetim yapıldı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde sosyal mesafeye ve maske ile eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.