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Park halindeki kamyonda ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kamyonunun içerisinde kalp krizi geçiren sürücü ölü bulundu.

ÇORUM 09.08.2022, 00:15
Park halindeki kamyonda ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kamyonunun içerisinde kalp krizi geçiren sürücü ölü bulundu.

Olay, Sungurlu-Kırıkkale karayolundaki bir tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Samsun istikametine giden Güdüret Karataş, bir dinlenme tesisinde mola verdi. Karataş’tan uzun süre haber alamayan ailesi, mola verdiği tesisi arayarak yardım istedi. Tesiste park halindeki kamyonda Karataş’ın hareketsiz yattığını gören tesis çalışanları sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı kamyona giren ekipler yaptıkları incelemede Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karataş’ın cansız nedeni İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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