Park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı

Çorum’da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Üçtutlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah S. idaresindeki 19 TC 726 plakalı araç Binevler Sokaklarda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 19 TH 526 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 19 TH 526 plakalı araç geri savrularak park halindeki 55 DR 939 plakalı başka bir araca çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Abdullah S., sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan 3 araç çekici yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.