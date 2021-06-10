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Pandemi sürecinde katkı sağlayanlara teşekkür plaketi

Sağlık Bakanlığı pandemi sürecinde Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verildi.

ÇORUM 10.06.2021, 20:06
Pandemi sürecinde katkı sağlayanlara teşekkür plaketi

Sağlık Bakanlığı pandemi sürecinde Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başta filyasyon ekiplerine araç tahsis etmesi ve süreçteki diğer katkılarından dolayı plaket takdim etti. Plaketini Vali Mustafa Çiftçi’nin elinden alan Başkan Aşgın yaptığı konuşmada sürecin en başından beri sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayarak, “Onların özveri ile çalıştıklarına şahidiz. Filyasyon ekipleri için 32 araçtan oluşan desteğimiz de bunun en bariz göstergesidir. Desteklemek amacıyla verdiğimiz araçların sürelerini ihtiyaç olduğu süre kadar uzatacağız. Sağlık çalışanlarına desteklerimiz bundan sonra da devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Aşgın, İl özel idaresi genel sekreteri Recep Çıplak ve İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’a plaketlerini takdim etti.
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