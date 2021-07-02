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Özel öğrenciler mezuniyetlerini kep atarak kutladı
Osmancık’ta Özel Eğitim Uygulama Okulunun 4 öğrencisi mezuniyetlerini kep atarak kutladı.
ÇORUM 02.07.2021, 12:26
Osmancık’ta Özel Eğitim Uygulama Okulunun 4 öğrencisi mezuniyetlerini kep atarak kutladı.
Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulunda mezuniyet töreni düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen törende okul öğretmenleri tarafından öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe kaymakamı Ayhan Akpay hediyeler verirken, günün anısına hatıra fotoğrafı da çekinildi.Program sonundan 4 öğrenci okullarından mezun olmalarının sevincini kep atarak kutlarken, kaymakam Akpay programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Mezuniyet törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.