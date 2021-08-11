banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Özel gereksinimli iki öğrenci milli takım kampına aday gösterildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde özel gereksinimli 2 öğrenci milli takım kampına aday gösterildi.

ÇORUM 11.08.2021, 18:18
Özel gereksinimli iki öğrenci milli takım kampına aday gösterildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde özel gereksinimli 2 öğrenci milli takım kampına aday gösterildi.

Özel Gereksinimli Bireyler Spor Kulübü Başkanı Hakan Topallı, "Özel gereksinimli öğrencilerimizden ikisi okulumuz Beden eğitimi ve spor öğretmeni Mustafa Göktürk tarafından 1 yıl boyunca cirit atma ve gülle atma dallarında yetiştirildi. Öğrencilerimiz öğretmenimizin özverili çalışmaları sonucu kendilerini geliştirdiler. Bugün Çorum’dan gelen federasyon il temsilcilerimiz Selami Polat Can, Fırat Şahin ve Mehmet Ali Kurt tarafından Sungurlu özel gereksinimli bireyler spor kulübü gülle atmada öğrencimiz Önder Doğualp, cirit atmada ise Branş Gencay Uğraç, uygun görülürlerse milli takım kampına çağrılacaklar” dedi.

Başarılı ve kendini sporda geliştiren özel gereksimli öğrencilere sahip çıktıklarını açıklayan Göktürk, "Bu çalışmalar vasıtasıyla özel gereksinimli öğrencilerimizin de milli sporcu olma yolunda başlattıkları bu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
28°
açık