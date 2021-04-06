banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı
İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı

Otomobillerinin lastiği patlayan yaşlı çifte jandarmadan yardım eli

Çorum’da otomobillerinin lastiği patlayan yaşlı çifte jandarma ekipleri yardım etti.

ÇORUM 06.04.2021, 18:04
2
Otomobillerinin lastiği patlayan yaşlı çifte jandarmadan yardım eli

Çorum’da otomobillerinin lastiği patlayan yaşlı çifte jandarma ekipleri yardım etti.

Edinilen bilgilere göre, Ankara- Çorum D-190 kara yolu üzerinde devriye görevi yapan Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegazili köyü kavşağı yakınlarında emniyet şeridi üzerinde lastiği patlamış olan aracı fark etti.

Araçta bulunan yaşlı çiftin yardım talebi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, otomobilin patlayan lastiğini değiştirdi. Yardımları nedeniyle jandarmaya teşekkür eden yaşlı çift yollarına devam etti.
Yorumlar (0)
17°
açık