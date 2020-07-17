Otomobile giren yılan paniğe neden oldu

Çorum’da park halindeki otomobilin içine giren yılan paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Buharaevler 5. Cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin içine yılan girdi. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı fark eden araç sahibi itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından araçtan çıkardıkları yılan tekrar doğaya saldı.