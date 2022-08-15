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Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ÇORUM 15.08.2022, 17:35
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda İncesu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan N.K. yönetimindeki 06 DG 2122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü N.K. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan T.K., A.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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