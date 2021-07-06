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Otomobil takla attı:2 yaralı

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye çıkarttı.

ÇORUM 06.07.2021, 07:23
Otomobil takla attı:2 yaralı

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye çıkarttı.

Kaza, Şehitlik yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet İ.(42)’nin kullandığı 34 VH 7472 plakalı otomobil eski Çimento Fabrikası taş ocağı yolundan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Ahmet İ., ve Savaş İ.(49), yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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