Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki 06 ECT 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Gülşehri A.’yı Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, kurtardı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşehri A., sağlık ekiplerinin olay yerinde aptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.