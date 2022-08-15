banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

Otobüste 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çorum’da polis ekiplerinin bir otobüste yaptığı aramada 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

ÇORUM 15.08.2022, 18:16
Otobüste 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çorum’da polis ekiplerinin bir otobüste yaptığı aramada 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda gümrük kaçağı alkollü içkilerin kente getirilerek satılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine durdurulan bir otobüste yapılan aramada 50 şişe gümrük kaçağı viski ile 30 adet gümrük kaçağı rakı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu