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Otobüs terminalinde ’HES kodu’ uygulaması

Çorum’un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince, şehirlerarası yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik HES kodu ve maske denetimi gerçekleştirildi.

ÇORUM 02.12.2020, 13:30
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Otobüs terminalinde ’HES kodu’ uygulaması

Çorum’un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince, şehirlerarası yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik HES kodu ve maske denetimi gerçekleştirildi.

Çorum Valiliği koordinesinde, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetimler gerçekleştiriliyor. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Otobüs Terminali’nde bulunan kişilerin ’HES kodu’ kontrolü yapıldı. Yolcuların maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edilirken korona virüs tedbirleri kapsamındaki kurallar da hatırlatıldı.
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