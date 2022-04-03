Otizme dikkat çektiler

Çorum’un Kargı ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde düzenlenen programda, otizme farkındalık oluşturuldu.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Çorum’un Kargı ilçesinde Atatürk İlk Ortaokulu’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Okul bahçesindeki etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Özel Eğitim Öğretmeni Hatice Akpınar, otizmi bir eksiklik olarak değil, farklılık olarak bakmaya çalışılması gerektiğini belirterek, "Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanında olmayı bilelim. Farkındayız farklılıklarımızla bir aradayız diyerek tüm okul tek yürek oldu ve otizm kalbi okulumuzda attı. Hazırlanan etkinlikte her şube öğretmen ve öğrencileriyle birlikte verilen yap boz parçasına otizm ile ilgili sözler yazdı. Okul bahçesinde öğrencilerle yapılan kalp içerisine sıra ile yap boz parçaları yerleştirildi. En son yap boz parçasını ise okulumuz özel eğitim sınıfı öğretmeni ve öğrencisi ile konuldu. Ardından kalbi oluşturan öğrenciler ellerinde ki mavi balonları gökyüzüne bıraktılar’’ dedi.