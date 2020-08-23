Osmancık’ta yöresel ürünler pazarı açıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde Anadolu’nun yöresel ürünlerinin sunulduğu pazar açıldı.

Anadolu’nun birçok yöresinden yüzlerce çeşidin bulunduğu, yöresel ürünlerin sunulduğu Anadolu Yöresel Ürünler Pazarı Yeni Mahalle’de Osmancık Adliyesi yanındaki alanda açıldı.

Yaklaşık 1 ay açık kalacağı öğrenilen pazarda Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen satıcılar stantlarda kendi yörelerine özgü gıda gibi envai çeşit ürünlerin satışını yapacak.