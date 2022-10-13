Osmancık’ta yılın ahileri seçildi, ustalara şed kuşatıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yılın ahileri plaketle ödüllendirilerek, ustalık belgesi almaya hak kazanan 11 ustaya şed kuşatıldı.

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Ahilik Kültür Haftası Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programda Yılın ahileri Süleyman Çalışkan, Ali Kent, Fahrettin Kütük ve Fahri Çimenci seçildi. Programda kalfalık dönemini ve mesleki eğitimini tamamlayarak ustalık belgesi almaya hak kazanan 11 ustaya da ahilik kültür geleneğinde yer alan şed kuşandırıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, Ahi Evran Veli’nin hayatı, mutasavvıf kişiliği ve esnaf teşkilatlanmasında yaptığı çalışmalar anlatıldı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Saliha Kaya tarafından kurgulanarak yönetilen, okul öğrencilerinin rol aldığı tiyatro oyununda ahilik geleneği canlandırıldı. Makine Resim Öğretmeni Ali Karakaya ‘Ahilik teşkilatının önemini anlatan bir şiir seslendirdi. Davetlilere ney dinletisi sunuldu.

Yılın ahileri seçildi

Ahilik haftası programı çerçevesinde yılın ahileri seçilerek plaketle ödüllendirildi. Yılın Ahileri Süleyman Çalışkan, Ali Kent, Fahrettin Kütük ve Fahri Çimenci seçilirken plaketleri ilçe kaymakamı Ayhan Akpay tarafından taktim edildi. Yılın ahisi seçilen Ali Kent, bir konuşma yaparak okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Programda kalfalık dönemini ve mesleki eğitimini tamamlayarak ustalık belgesi almaya hak kazanan 11 ustaya ahilik kültür geleneğinde yer alan şed kuşandırıldı. Ustaların kuşakları Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci tarafından bağlanarak belgeleri taktim edildi.

Okul ve öğrencilere destek olan ilçe kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve iş insanlarına da teşekkür plaketinin verildiği programda, ’Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler’ sergisi gezildi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Toprak sanayinin var olduğu ilçede çömlekçilik mesleğinin yaşatılması için girişimlerde bulunulduğunu, Halk Eğitim Merkezinde çömlekçilik kursu’nun açılabileceğini ifade etti.

Okul öğrencileri tarafından hazırlanan Osmanlı Şerbeti, Un ve İrmik helvası ile çeşitli ikramlar davetlilere ikram edildi. Program gününün anısına çekinilen toplu fotoğraf ile son bulurken, Okul Müdürü Ahmet Saltık programda emeği geçen herkese ve katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.