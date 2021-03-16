Osmancık’ta yeni 112 acil istasyonu için yer tahsis edildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Belediye ilçede 3 Nolu 112 acil yardım istasyonu açılması için İl Sağlık Müdürlüğüne otobüs terminali içerisinde yer tahsisinde bulundu.

Belediye Meclisi, Cumhuriyet Mahallesi Çorum Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Osmancık Belediyesine ait 887 Ada 187 nolu parselde kurulu Osmancık şehirler arası otobüs terminalinin 2. katında yer alan 4 oda, lavabo ve WC den oluşan yerin 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak şartıyla 3 yıllığına tahsis etti. Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (d) fıkrası gereğince İl Sağlık Müdürlüğü adına bedelsiz olarak tahsis edilen binanın ortak giderleri olarak 2021 yılı için aylık bin TL ücret belirlenmesine, ileriki yıllarda ortak gider miktarının Belediye meclisince yapılacak zam oranında artırım yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararın ardından Osmancık Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri arasında protokol imzalandı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yeni 112 İstasyonunun Nisan ayı içerisinde açılmasının planlandığını belirtti.